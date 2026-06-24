Informations pratiques

Nant

Festival Un film, un jardin

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-05

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-05

Regain de Michel Pagnol Drame de 1937 avec Robert Le Vigan, Marguerite Moreno, Fernandel.

5ème édition d’un festival qui propose de voir ou revoir les classiques du cinéma international en 16 mm.

Synopsis Dans un village abandonné, seul habite encore Panturle. Tout autour, morte, la terre ne produit plus rien. Un rémouleur, Gédémus, arrive accompagné d’une jeune femme, Arsule, qu’il emploie pour tirer sa charrette. L’amour qui va naître entre Panturle et Arsule transformera la destinée même du vieux village…

Début de la séance à 21h45, au jardin n°2 des Vernèdes. Ouverture des portes à 20h30.

Animation quizz les 5 août. Buvette sur place.

Réservation obligatoire

Exposition L’histoire du cinéma en 24 images pendant toute la durée du festival Rue de la Rouquette à NANT .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 87 05 29 55

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English :

Regain by Michel Pagnol—A 1937 drama starring Robert Le Vigan, Marguerite Moreno, and Fernandel.

L’événement Festival Un film, un jardin Nant a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)