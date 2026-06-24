Festival Un film, un jardin Nant
mercredi 5 août 2026 · Nant
Informations pratiques
Nant
Festival Un film, un jardin
Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-05
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-05
Regain de Michel Pagnol Drame de 1937 avec Robert Le Vigan, Marguerite Moreno, Fernandel.
5ème édition d’un festival qui propose de voir ou revoir les classiques du cinéma international en 16 mm.
Synopsis Dans un village abandonné, seul habite encore Panturle. Tout autour, morte, la terre ne produit plus rien. Un rémouleur, Gédémus, arrive accompagné d’une jeune femme, Arsule, qu’il emploie pour tirer sa charrette. L’amour qui va naître entre Panturle et Arsule transformera la destinée même du vieux village…
Début de la séance à 21h45, au jardin n°2 des Vernèdes. Ouverture des portes à 20h30.
Animation quizz les 5 août. Buvette sur place.
Réservation obligatoire
Exposition L’histoire du cinéma en 24 images pendant toute la durée du festival Rue de la Rouquette à NANT .
Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 87 05 29 55
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English :
Regain by Michel Pagnol—A 1937 drama starring Robert Le Vigan, Marguerite Moreno, and Fernandel.
L’événement Festival Un film, un jardin Nant a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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