Nant

Festival Un film, un jardin

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07

La vie d’un honnête homme de Sacha Guitry Comédie de 1953 avec Michel Simon, Marguerite Pierry, Laurence Badie.

5ème édition d’un festival qui propose de voir ou revoir les classiques du cinéma international en 16 mm.

Synopsis Deux frères jumeaux ont eu des trajectoires opposées. L’un est riche et malheureux, l’autre vit plus modestement mais est mieux dans sa peau. Quand le second décède, le premier décide de se faire passer pour lui. Personne, même au sein de la famille, ne remarque le stratagème…

Début de la séance à 21h45, au jardin n°2 des Vernèdes. Ouverture des portes à 20h30.

Animation quizz les 7 août. Buvette sur place.

Réservation obligatoire

Exposition L’histoire du cinéma en 24 images pendant toute la durée du festival Rue de la Rouquette à NANT .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 87 05 29 55

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English :

The Life of an Honest Man by Sacha Guitry—a 1953 comedy starring Michel Simon, Marguerite Pierry, and Laurence Badie.

L’événement Festival Un film, un jardin Nant a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)