Informations pratiques

Nant

Marché nocturne

Nant Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Producteurs fermiers. Possibilité de déguster les produits sur place.

Dès 18h30, dans le parc du Claux .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 25 12

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English :

Farmers. You can sample their products on-site.

L’événement Marché nocturne Nant a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)