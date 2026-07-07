AGENDA · Nant
Marché nocturne Nant
mardi 4 août 2026 · Nant
Informations pratiques
Nant
Marché nocturne
Nant Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Producteurs fermiers. Possibilité de déguster les produits sur place.
Dès 18h30, dans le parc du Claux .
Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 25 12
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English :
Farmers. You can sample their products on-site.
L’événement Marché nocturne Nant a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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