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AGENDA · Nant

Marché nocturne Nant

mardi 4 août 2026 · Nant

Marché nocturne Nant

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Ville
12230 Nant
Département
Aveyron
Tarif

Nant

Marché nocturne

Nant Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Producteurs fermiers. Possibilité de déguster les produits sur place.
Dès 18h30, dans le parc du Claux   .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 25 12 

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English :

Farmers. You can sample their products on-site.

L’événement Marché nocturne Nant a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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