Festival Un film, un jardin Nant
Festival Un film, un jardin Nant lundi 10 août 2026.
Nant
Festival Un film, un jardin
Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-10
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-10
Ciné-concert Tramp, Tramp, Tramp de Harry Edwards Burlesque de 1926 avec Avec Harry Langdon, Joan Crawford, Edwards Davis.
5ème édition d’un festival qui propose de voir ou revoir les classiques du cinéma international en 16 mm.
Synopsis Harry est prêt à tout pour remporter l’étonnante course à pied qui lui permettra de prouver la résistance des chaussures fabriquées par son père. Mais aussi d’impressionner la femme qu’il aime. Sur un scénario et des gags signés Capra, l’une des comédies les plus drôles du muet.
Ciné-concert avec Frédéric Denépoux
Début de la séance à 21h45, au jardin n°2 des Vernèdes. Ouverture des portes à 20h30.
Buvette sur place.
Réservation obligatoire
Exposition L’histoire du cinéma en 24 images pendant toute la durée du festival Rue de la Rouquette à NANT .
Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 87 05 29 55
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English :
Harry Edwards’ Tramp, Tramp, Tramp (Cin%E9-concert) — A 1926 burlesque starring Harry Langdon, Joan Crawford, and Edwards Davis.
L’événement Festival Un film, un jardin Nant a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Nant (Aveyron)
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