Festival Un Temps pour Elles : JARDINS DU MONDE Abbaye de Maubuisson Saint-Ouen-l’Aumône
Festival Un Temps pour Elles : JARDINS DU MONDE Abbaye de Maubuisson Saint-Ouen-l’Aumône samedi 6 juin 2026.
De la Suède aux États-Unis en passant par la France et le Portugal, plusieurs compositrices du tournant du XXᵉ siècle – Marcelle de Manziarly, Berta Alves de Sousa, Charlotte Sohy, Laura Netzel ou Amy Beach – ont trouvé dans la poésie un terrain privilégié pour écrire pour la voix.
Amandiers en fleurs, roses et papillons, chants d’oiseaux, fontaines ou crépuscules d’été : les textes mis en musique dessinent une succession de paysages où la nature devient image, souvenir ou espace de contemplation. Ainsi, Jardins du monde propose moins une promenade qu’une boussole : un art de relier. Relier les langues, les climats, les époques ; relier la chanson populaire à la poésie savante ; relier le jardin intime à la vastitude du monde.
« Dans les ombres de mon jardin / j’ai semé la beauté. »
Ces vers d’Anne Perrier pourraient servir de seuil à ce programme consacré aux liens entre poésie et nature dans la musique vocale. Tout commence peut-être là : non pas dans un lieu, mais dans un geste. Semer. Écouter. Dans Jardins du monde, chaque pièce ouvre une porte différente, et pourtant tout s’entrelace : l’arbre et l’oiseau, l’eau et le reflet, la fleur et le vent, l’île rêvée et le départ.
Le samedi 06 juin 2026
de 17h00 à 18h15
payant
LES TARIFS : de 5 à 20 €
OÙ ACHETER SES BILLETS ?
> En ligne : Billetterie en ligne
> Au guichet à l’entrée des concerts. Ouverture 1h avant les concerts.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T21:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T18:15:00+02:00
Abbaye de Maubuisson Av. Richard de Tour 95310 Grange dîmièreSaint-Ouen-l’Aumône
https://festivaluntempspourelles.com +33753854458 festival@citedescompositrices.com
Afficher la carte du lieu Abbaye de Maubuisson et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Saint-Ouen-l'Aumône (Paris)
- Festival Un Temps pour Elles : LA VIE DE FANNY M. Abbaye de Maubuisson Saint-Ouen-l’Aumône 6 juin 2026
- Le Carré Vert – Exposition, Jardin Le Carré vert, Saint-Ouen-l’Aumône 6 juin 2026
- Visite libre de l’exposition « Inkarna » de Yosra Mojtahedi, Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône 6 juin 2026
- Atelier plastique « Flore textile », Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône 6 juin 2026
- Atelier dessin « Histoire d’encre » avec Mireille Roustit, Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône 6 juin 2026