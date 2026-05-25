Festival Un Temps pour Elles : JARDINS DU MONDE Abbaye de Maubuisson Saint-Ouen-l’Aumône

De la Suède aux États-Unis en passant par la France et le Portugal, plusieurs compositrices du tournant du XXᵉ siècle – Marcelle de Manziarly, Berta Alves de Sousa, Charlotte Sohy, Laura Netzel ou Amy Beach – ont trouvé dans la poésie un terrain privilégié pour écrire pour la voix.

Amandiers en fleurs, roses et papillons, chants d’oiseaux, fontaines ou crépuscules d’été : les textes mis en musique dessinent une succession de paysages où la nature devient image, souvenir ou espace de contemplation. Ainsi, Jardins du monde propose moins une promenade qu’une boussole : un art de relier. Relier les langues, les climats, les époques ; relier la chanson populaire à la poésie savante ; relier le jardin intime à la vastitude du monde.

« Dans les ombres de mon jardin / j’ai semé la beauté. »

Ces vers d’Anne Perrier pourraient servir de seuil à ce programme consacré aux liens entre poésie et nature dans la musique vocale. Tout commence peut-être là : non pas dans un lieu, mais dans un geste. Semer. Écouter. Dans Jardins du monde, chaque pièce ouvre une porte différente, et pourtant tout s’entrelace : l’arbre et l’oiseau, l’eau et le reflet, la fleur et le vent, l’île rêvée et le départ.

Le samedi 06 juin 2026

de 17h00 à 18h15

payant

LES TARIFS : de 5 à 20 €

OÙ ACHETER SES BILLETS ?

> En ligne : Billetterie en ligne

> Au guichet à l’entrée des concerts. Ouverture 1h avant les concerts.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T21:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T18:15:00+02:00

Abbaye de Maubuisson Av. Richard de Tour 95310 Grange dîmièreSaint-Ouen-l’Aumône

https://festivaluntempspourelles.com +33753854458 festival@citedescompositrices.com



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