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Festival URBAKA 2026 Programmation du 25 juin Jardin de l’Evêché Limoges

Festival URBAKA 2026 Programmation du 25 juin Jardin de l’Evêché Limoges

Festival URBAKA 2026 Programmation du 25 juin Jardin de l’Evêché Limoges jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Jardin de l'Evêché

Adresse : 3 Rue de la Cathédrale

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 17:50:00

Tarif :

Limoges

Festival URBAKA 2026 Programmation du 25 juin

Jardin de l’Evêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 17:50:00
fin : 2026-06-25 22:50:00

Date(s) :
2026-06-25

Festival Urbaka Programmation du 25 Juin 2026

18h15-18h45 Déambulation musicale | Batucada de Janeiro | Bassin
18h45-20h Théâtre de rue Scroll pré achat | Cie Les petites Secousses | Jardin du bas
20h -20h40 Cirque/musique Résonances | Cie A corps D’ | Côté musée des Beaux-Arts
20h45-21h30 Danse Le Crew | Cie Révolution | Le Parvis de la cathédrale Saint-Étienne
21h45-22h50 Théâtre de rue Jogging | Cie Qualité Street | Cour du musée

Retrouvez le descriptif complet sur le site internet d’Urbaka.   .

Jardin de l’Evêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 08 42  administration@urbaka.com

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English : Festival URBAKA 2026 Programmation du 25 juin

L’événement Festival URBAKA 2026 Programmation du 25 juin Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole

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