Festival URBAKA 2026 Programmation du 25 juin Jardin de l’Evêché Limoges

Limoges

Festival URBAKA 2026 Programmation du 25 juin

Jardin de l’Evêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 17:50:00

fin : 2026-06-25 22:50:00

Date(s) :

2026-06-25

Festival Urbaka Programmation du 25 Juin 2026

18h15-18h45 Déambulation musicale | Batucada de Janeiro | Bassin

18h45-20h Théâtre de rue Scroll pré achat | Cie Les petites Secousses | Jardin du bas

20h -20h40 Cirque/musique Résonances | Cie A corps D’ | Côté musée des Beaux-Arts

20h45-21h30 Danse Le Crew | Cie Révolution | Le Parvis de la cathédrale Saint-Étienne

21h45-22h50 Théâtre de rue Jogging | Cie Qualité Street | Cour du musée

Retrouvez le descriptif complet sur le site internet d’Urbaka. .

Jardin de l’Evêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 08 42 administration@urbaka.com

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English : Festival URBAKA 2026 Programmation du 25 juin

L’événement Festival URBAKA 2026 Programmation du 25 juin Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole