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Festival URBAKA 2026 Programmation du 26 juin Jardin de l’Evêché Limoges

Festival URBAKA 2026 Programmation du 26 juin Jardin de l’Evêché Limoges

Festival URBAKA 2026 Programmation du 26 juin Jardin de l’Evêché Limoges vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Jardin de l'Evêché

Adresse : 3 Rue de la Cathédrale

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Limoges

Festival URBAKA 2026 Programmation du 26 juin

Jardin de l’Evêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 00:30:00

Date(s) :
2026-06-26

Festival Urbaka Programmation du 26 Juin 2026.

18h00-18h45 Théâtre et marionnette géante Charlie et Madame la Lune | CIE OFF Cie Déboite | Jardin du bas
19h00-19h45 Danse Hune Danse | Cie Paon dans le ciment | Derrière le musée des Beaux-Arts
20h00-20h45 Improvisation | Théâtre de la Balise | Devant les arbres
20h45-21h30 Cirque et clown Fly me to the moon | Léandre | Cour du musée des Beaux-Arts
21h45-22h45 Théâtre, cirque, danse Josaines ou l’art de la Résistance | Cie Les Josianes | Place Saint-Étienne
23h00-00h00 Musique DJ Selecta | Bassin

Retrouvez le descriptif complet sur le site internet d’Urbaka.   .

Jardin de l’Evêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 08 42  administration@urbaka.com

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English : Festival URBAKA 2026 Programmation du 26 juin

L’événement Festival URBAKA 2026 Programmation du 26 juin Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole

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