Festival URBAKA 2026 Programmation du 26 juin Jardin de l’Evêché Limoges

Limoges

Festival URBAKA 2026 Programmation du 26 juin

Jardin de l’Evêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26 00:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Festival Urbaka Programmation du 26 Juin 2026.

18h00-18h45 Théâtre et marionnette géante Charlie et Madame la Lune | CIE OFF Cie Déboite | Jardin du bas

19h00-19h45 Danse Hune Danse | Cie Paon dans le ciment | Derrière le musée des Beaux-Arts

20h00-20h45 Improvisation | Théâtre de la Balise | Devant les arbres

20h45-21h30 Cirque et clown Fly me to the moon | Léandre | Cour du musée des Beaux-Arts

21h45-22h45 Théâtre, cirque, danse Josaines ou l’art de la Résistance | Cie Les Josianes | Place Saint-Étienne

23h00-00h00 Musique DJ Selecta | Bassin

Retrouvez le descriptif complet sur le site internet d’Urbaka. .

Jardin de l’Evêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 08 42 administration@urbaka.com

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English : Festival URBAKA 2026 Programmation du 26 juin

L’événement Festival URBAKA 2026 Programmation du 26 juin Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole