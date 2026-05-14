Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (journée) Jardin de l’Evêché Limoges
Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (journée) Jardin de l’Evêché Limoges samedi 27 juin 2026.
Limoges
Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (journée)
Jardin de l’Evêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:30:00
fin : 2026-06-27 17:15:00
Date(s) :
2026-06-27
Festival Urbaka Programmation du 27 Juin 2026 (journée)
10h30-11h15 Médiation culturelle Le voyage et le cycle des plantes | Cie du Zézargo | Sous les arbres
11h45-12h45 Théâtre musical Les radis, ça compte pas pour du beurre | Cie Du Zézargo | Sous les arbres
13h00-13h45 Danse Respire | Conservatoire de Limoges | Bassin
14h00-16H00 Jeux participatifs | Ludothèque | Près de la buvette
15h00-16h05 Théâtre de rue Yseult et Tristan | Cie Punk à Mouton | Côté du musée des Beaux-Arts
16h15-17h15 Danse Arcane XIII | Studio Art et Forme | Bassin
Retrouvez le descriptif complet sur le site internet d’Urbaka. (en lien) .
Jardin de l’Evêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 08 42 administration@urbaka.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (journée)
L’événement Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (journée) Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Blasted Dragshow Bar Les Limogés Limoges 14 mai 2026
- ImproFiesta JOUR 2 Espace Noriac Limoges 14 mai 2026
- Ça sent l’sapin Comédie de Limoges Limoges 15 mai 2026
- ImproFiesta JOUR 3 Espace Noriac Limoges 15 mai 2026
- Gare Limoges-Bénédictins, Gare Limoges-Bénédictins, Limoges 16 mai 2026