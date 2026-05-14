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Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (journée) Jardin de l’Evêché Limoges

Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (journée) Jardin de l’Evêché Limoges

Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (journée) Jardin de l’Evêché Limoges samedi 27 juin 2026.

Lieu : Jardin de l'Evêché

Adresse : 3 Rue de la Cathédrale

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Limoges

Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (journée)

Jardin de l’Evêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:30:00
fin : 2026-06-27 17:15:00

Date(s) :
2026-06-27

Festival Urbaka Programmation du 27 Juin 2026 (journée)

10h30-11h15 Médiation culturelle Le voyage et le cycle des plantes | Cie du Zézargo | Sous les arbres
11h45-12h45 Théâtre musical Les radis, ça compte pas pour du beurre | Cie Du Zézargo | Sous les arbres
13h00-13h45 Danse Respire | Conservatoire de Limoges | Bassin
14h00-16H00 Jeux participatifs | Ludothèque | Près de la buvette
15h00-16h05 Théâtre de rue Yseult et Tristan | Cie Punk à Mouton | Côté du musée des Beaux-Arts
16h15-17h15 Danse Arcane XIII | Studio Art et Forme | Bassin

Retrouvez le descriptif complet sur le site internet d’Urbaka. (en lien)   .

Jardin de l’Evêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 08 42  administration@urbaka.com

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English : Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (journée)

L’événement Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (journée) Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole

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