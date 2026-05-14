Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (journée) Jardin de l’Evêché Limoges

Limoges

Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (journée)

Jardin de l’Evêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:30:00

fin : 2026-06-27 17:15:00

Date(s) :

2026-06-27

Festival Urbaka Programmation du 27 Juin 2026 (journée)

10h30-11h15 Médiation culturelle Le voyage et le cycle des plantes | Cie du Zézargo | Sous les arbres

11h45-12h45 Théâtre musical Les radis, ça compte pas pour du beurre | Cie Du Zézargo | Sous les arbres

13h00-13h45 Danse Respire | Conservatoire de Limoges | Bassin

14h00-16H00 Jeux participatifs | Ludothèque | Près de la buvette

15h00-16h05 Théâtre de rue Yseult et Tristan | Cie Punk à Mouton | Côté du musée des Beaux-Arts

16h15-17h15 Danse Arcane XIII | Studio Art et Forme | Bassin

Retrouvez le descriptif complet sur le site internet d’Urbaka. (en lien) .

Jardin de l’Evêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 08 42 administration@urbaka.com

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English : Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (journée)

L’événement Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (journée) Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole