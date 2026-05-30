Festival Vibre ! La nuit, Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

Festival Vibre ! La nuit Samedi 30 mai, 19h30 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T19:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-30T19:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Vibre ! le Festival des Quatuors à Cordes, rassemble des artistes venus du monde entier et affirme, année après année, une identité à la fois exigeante, inventive et profondément vivante.

Longtemps considéré comme la forme classique par excellence, le quatuor à cordes est aujourd’hui l’un des terrains de jeu les plus créatifs de la scène musicale. Une nouvelle génération d’ensembles s’en empare avec audace, énergie et liberté.

En mai 2025, la 11e édition du Concours International de Quatuor à Cordes de Bordeaux a réuni ces talents venus des quatre coins du monde, affirmant une nouvelle fois la place de Bordeaux comme un lieu incontournable de la musique de chambre. Avec 6 700 spectateurs, un jury d’exception et une victoire unanimement saluée de l’Opus13 Quartet, le Concours affirme plus que jamais son rayonnement international.

Sous l’impulsion du Quatuor Modigliani, Vibre ! poursuit cette dynamique avec une programmation ouverte et audacieuse : grands noms de la scène internationale, jeunes quatuors en pleine ascension, concerts dans des lieux emblématiques ou inattendus. Quatre ensembles émergents parmi les plus prometteurs sont ainsi accueillis en résidence, entre concerts, ateliers et master-classes publiques, dans un esprit de transmission renouvelé.

Parce que Vibre ! est aussi un laboratoire, le Festival explore des croisements artistiques inédits. La soirée « Vibre ! la nuit », dans la cour du Musée des Arts Décoratifs et du Design, proposera une expérience festive et hybride où musique de chambre et musiques électroniques dialogueront. Cultivant l’ouverture, Vibre ! déploie également un important programme de médiation et une politique tarifaire pensée pour tous les publics, afin de partager avec le plus grand nombre la richesse du répertoire du quatuor à cordes.

PROGRAMMATION 30 MAI

19h30-20h30 | Wooden Elephant (interprétation de l’album Homogenic de Björk (1997))

21h-22h | Cabaret Contemporain (musique techno 100% acoustique)

22h-00h | Mira Ló DJ Set (set électronique puissant et envoûtant)

Restauration proposée en partenariat avec Banba, le café du MADD

Un bar est également disponible sur place.

Ouverture des portes à 19h.

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://vibrefestival.com/festival/reservation/ »}]

Dans la cour du MADD, le festival ouvre une brèche pour une soirée en trois temps. festival concerts

© Vibre ! Festival