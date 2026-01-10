Festival Vichy & Co Qu’est ce que le théâtre ? Rue Marie-Marcelle Viraud Vichy

Informations pratiques

Vichy

Festival Vichy & Co Qu’est ce que le théâtre ?

Rue Marie-Marcelle Viraud Maison des Associations Vichy Allier

Tarif : 8 – 8 – 14 EUR

dégressif selon le nombre de pièces choisis

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Coche Cuche Théâtre Qu’est-ce que le théâtre ? d’Hervé Blutsch et Benoît Lambert

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Rue Marie-Marcelle Viraud Maison des Associations Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 59 44 45 msroussi21@orange.fr

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English :

Coche Cuche Theater: “What Is Theater?” by Hervé Blutsch and Benoît Lambert

L’événement Festival Vichy & Co Qu’est ce que le théâtre ? Vichy a été mis à jour le 2026-06-22 par Vichy Destinations