Festival Vichy & Co Qu’est ce que le théâtre ? Rue Marie-Marcelle Viraud Vichy
vendredi 3 juillet 2026 · Rue Marie-Marcelle Viraud · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Festival Vichy & Co Qu’est ce que le théâtre ?
Rue Marie-Marcelle Viraud Maison des Associations Vichy Allier
Tarif : 8 – 8 – 14 EUR
dégressif selon le nombre de pièces choisis
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03 20:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Coche Cuche Théâtre Qu’est-ce que le théâtre ? d’Hervé Blutsch et Benoît Lambert
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Rue Marie-Marcelle Viraud Maison des Associations Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 59 44 45 msroussi21@orange.fr
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English :
Coche Cuche Theater: “What Is Theater?” by Hervé Blutsch and Benoît Lambert
L’événement Festival Vichy & Co Qu’est ce que le théâtre ? Vichy a été mis à jour le 2026-06-22 par Vichy Destinations
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