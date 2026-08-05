vendredi 23 octobre 2026 · Palais des Arts et des Congrès · Vannes

Informations pratiques

FESTIVAL VIVE LA MAGIE Palais des Arts et des Congrès Vannes 23 et 24 octobre

Deux jours d’évasion avec un programme magique inédit de spectacles et d’ateliers !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-23T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-24T22:00:00.000+02:00

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Palais des Arts et des Congrès Place de Bretagne Vannes



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