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AGENDA · Vannes

FESTIVAL VIVE LA MAGIE Palais des Arts et des Congrès Vannes

vendredi 23 octobre 2026 · Palais des Arts et des Congrès · Vannes

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Lieu
Palais des Arts et des Congrès
Adresse
Place de Bretagne
Ville
Vannes

FESTIVAL VIVE LA MAGIE Palais des Arts et des Congrès Vannes 23 et 24 octobre

Deux jours d’évasion avec un programme magique inédit de spectacles et d’ateliers !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-23T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-24T22:00:00.000+02:00

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Palais des Arts et des Congrès Place de Bretagne Vannes


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