Festival « Vivez l’Histoire ! », Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Festival « Vivez l’Histoire ! » 19 et 20 septembre Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Haute-Garonne

Entrée libre. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Neuf troupes de reconstitution investissent la place Saint-Sernin, la cour du musée et son parcours permanent !

Vous pourrez découvrir, échanger et partager l’enthousiasme de ces passionnés :

Les Somatophylaques : cette troupe est spécialisée dans la reconstitution de l’art militaire de la Grèce classique. Elle fait également découvrir de nombreux aspects de la vie quotidienne de cette époque, tels que la fabrication et la teinture des textiles, l’écriture ou encore les fondements de la citoyenneté grecque.

: cette troupe est spécialisée dans la reconstitution de l’art militaire de la Grèce classique. Elle fait également découvrir de nombreux aspects de la vie quotidienne de cette époque, tels que la fabrication et la teinture des textiles, l’écriture ou encore les fondements de la citoyenneté grecque. Un Poil d’Histoire : l’association invite le public à découvrir les combats de gladiateurs durant la seconde moitié du Ier siècle de notre ère. Elle met également en lumière la vie au sein d’une école de gladiature à travers la présentation des différents personnages composant la familia gladiatoria.

: l’association invite le public à découvrir les combats de gladiateurs durant la seconde moitié du Ier siècle de notre ère. Elle met également en lumière la vie au sein d’une école de gladiature à travers la présentation des différents personnages composant la familia gladiatoria. Les Fabri Tignvarii : spécialistes de la restitution des chantiers de construction antiques, ils proposent des démonstrations de taille de pierre, de réalisation d’enduits peints ainsi que de fabrication de briques et de tuiles.

: spécialistes de la restitution des chantiers de construction antiques, ils proposent des démonstrations de taille de pierre, de réalisation d’enduits peints ainsi que de fabrication de briques et de tuiles. Castra Peregrina : cette troupe présente plusieurs spécialistes de l’armée romaine, parmi lesquels des agents de renseignement abordant la cryptographie antique, la cartographie, les voyages à travers l’Empire, les missions spéciales et leur équipement, ainsi qu’un centurion medicus évoquant la médecine, la chirurgie et la pharmacie militaires. Les plus jeunes pourront s’initier au maniement des armes du petit légionnaire romain. Enfin, une grammatica expliquera l’éducation des enfants romains et la manière dont ils devenaient soldats lettrés.

: cette troupe présente plusieurs spécialistes de l’armée romaine, parmi lesquels des agents de renseignement abordant la cryptographie antique, la cartographie, les voyages à travers l’Empire, les missions spéciales et leur équipement, ainsi qu’un centurion medicus évoquant la médecine, la chirurgie et la pharmacie militaires. Les plus jeunes pourront s’initier au maniement des armes du petit légionnaire romain. Enfin, une grammatica expliquera l’éducation des enfants romains et la manière dont ils devenaient soldats lettrés. Les Héritiers de Ragnar : la troupe propose trois ateliers consacrés au costume et à sa fabrication, au verre comme témoin des échanges commerciaux, ainsi qu’au travail du fer, du minerai à l’outil. L’armement est également présenté à travers l’équipement d’un guerrier scandinave du Xe siècle.

: la troupe propose trois ateliers consacrés au costume et à sa fabrication, au verre comme témoin des échanges commerciaux, ainsi qu’au travail du fer, du minerai à l’outil. L’armement est également présenté à travers l’équipement d’un guerrier scandinave du Xe siècle. Les Milites de Dun : l’association fait revivre la vie quotidienne dans le Midi de la France au XIIIe siècle, en abordant notamment le pèlerinage, la figure du chevalier et les modes d’éclairage médiévaux.

: l’association fait revivre la vie quotidienne dans le Midi de la France au XIIIe siècle, en abordant notamment le pèlerinage, la figure du chevalier et les modes d’éclairage médiévaux. Les Lions du Kent : la troupe met en valeur aussi bien la vie militaire que la vie civile dans l’Angleterre du XVe siècle. Elle présente également les savoir-faire artisanaux indispensables au fonctionnement d’une maison seigneuriale.

: la troupe met en valeur aussi bien la vie militaire que la vie civile dans l’Angleterre du XVe siècle. Elle présente également les savoir-faire artisanaux indispensables au fonctionnement d’une maison seigneuriale. Les Régiments du passé : cette troupe évoque l’histoire du Royal-Écossais, corps de soldats écossais au service de la France créé en 1744, à travers la présentation de son organisation, de ses équipements et de son quotidien.

: cette troupe évoque l’histoire du Royal-Écossais, corps de soldats écossais au service de la France créé en 1744, à travers la présentation de son organisation, de ses équipements et de son quotidien. Les Conscrits du Languedoc : l’association reconstitue la vie du fusilier du 18e régiment d’infanterie de ligne sous le Premier Empire, en présentant son équipement et ses conditions de vie.

Venez vous immerger dans le passé, le temps d’un week-end.

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Graphisme de l’affiche : Guillaume Lamarque.

Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 33 5 61 22 31 44 https://saintraymond.toulouse.fr/ https://twitter.com/MSR_Tlse;https://www.facebook.com/museesaintraymond;https://saintraymond.festik.net/;https://www.instagram.com/msr_tlse Au musée Saint-Raymond, le musée d’Archéologie de Toulouse, vous entrez dans un lieu qui ne vous laissera pas de marbre. Au 2e étage, les objets présentés et les maquettes évoquent Toulouse et sa région au temps des Gaulois et des Romains. Au 1er étage, on ne saura jamais si c’est vous qui observez les portraits de la galerie ou si ce sont les empereurs qui vous dévisagent. Puis viennent les sculptures mythologiques avec ces étonnants reliefs sculptés représentant les Travaux d’Hercule. Rejoignez le sous-sol pour découvrir un véritable site archéologique : un ancien cimetière dans lequel a été préservé un étonnant vestige, un four à chaux. Terminez par les sarcophages et leur décor. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous.

Montez dans notre machine à remonter le temps !

© Guillaume Lamarque/Mairie de Toulouse