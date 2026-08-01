Festival Vizara Montignac-Lascaux
vendredi 7 août 2026 · Montignac-Lascaux
Informations pratiques
Montignac-Lascaux
Festival Vizara
2 places du sol Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : 38 – 38 – 44 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-09 00:00:00
Date(s) :
2026-08-07
18h-0h00. Musiques électroniques et influences du monde, dans une ambiance conviviale avec food trucks, buvette et animations. 22€ à 55€ selon la formule choisie
Au programme sur la scène principale:
– Youthie (Dub)
– Zarzhä (Chanson festive)
– Panteros666 (Trance)
– Jacidorex (Techno)
– Myra (Pop)
– Spore (Alternative Pop)
– Ixindamix (Electro)
– Vizionn (Techno)
– Malaka (Folk/Soul)
– Sumac Dub (Electro/Dub)
– Elisa do Brasil (Drum’n’Bass)
La scène secondaire sera animée par des collectifs locaux qu’on adore Parpaing Paillettes, Downtown Périgord, Signal Carré, Varia Sound..
Le festival sera habité par des créateur·rices, un camping gratuit, un bar à cocktail et boissons locales…… et on vous garde encore quelques surprises .
Vendredi 18h 2h00
Samedi 16h 2h00
Dimanche 16h 0h00
Réservation en ligne .
2 places du sol Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 91 99 49 vizara.asso@gmail.com
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English :
6:00 p.m.–12:00 a.m. Electronic music and world music influences, in a friendly atmosphere with food trucks, a refreshment stand, and entertainment. 22? %E0 55? depending on the package you choose
L’événement Festival Vizara Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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