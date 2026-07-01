Festival Womanity Auberge Landaise Mont-de-Marsan
samedi 11 juillet 2026 · Auberge Landaise · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Festival Womanity
Auberge Landaise 328 Rue de l’Aubergé Landaise Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
La Femme à l’honneur célébrons le potentiel féminin, inspirons les générations et rassemblons les familles
Ateliers bien-être Dépistage & prévention Santé & nutrition Conférences & tables rondes Expression artistique Sport Exposition Ciné plein air .
Auberge Landaise 328 Rue de l’Aubergé Landaise Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 00 14 81 association.womanity@gmail.com
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English :
L’événement Festival Womanity Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mont-de-Marsan
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