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Festival Womanity Auberge Landaise Mont-de-Marsan

samedi 11 juillet 2026 · Auberge Landaise · Mont-de-Marsan

Festival Womanity Auberge Landaise Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Auberge Landaise
Adresse
328 Rue de l'Aubergé Landaise
Ville
40000 Mont-de-Marsan
Département
Landes
Tarif

Mont-de-Marsan

Festival Womanity

Auberge Landaise 328 Rue de l’Aubergé Landaise Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

La Femme à l’honneur célébrons le potentiel féminin, inspirons les générations et rassemblons les familles

Ateliers bien-être Dépistage & prévention Santé & nutrition Conférences & tables rondes Expression artistique Sport Exposition Ciné plein air   .

Auberge Landaise 328 Rue de l’Aubergé Landaise Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 00 14 81  association.womanity@gmail.com

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English :

L’événement Festival Womanity Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mont-de-Marsan

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