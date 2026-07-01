Festival Womanity Auberge Landaise Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Festival Womanity

Auberge Landaise 328 Rue de l’Aubergé Landaise Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

La Femme à l’honneur célébrons le potentiel féminin, inspirons les générations et rassemblons les familles

Ateliers bien-être Dépistage & prévention Santé & nutrition Conférences & tables rondes Expression artistique Sport Exposition Ciné plein air .

Auberge Landaise 328 Rue de l’Aubergé Landaise Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 00 14 81 association.womanity@gmail.com

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English :

L’événement Festival Womanity Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mont-de-Marsan