Informations pratiques

Le Havre

Festival Zigzag 2026

Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-26

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-09-26

Zigzag et la vallée de Seine c’est arpenter des paysages familiers, connus ou inconnus, pour découvrir, se confronter, questionner, comprendre, participer aux transformations d’un territoire en mouvement. Mais surtout, être étonné, impressionné et s’émerveiller des richesses naturelles et humaines de notre territoire.

Le festival Zigzag, créateur de rencontres rencontres improbables, rencontres végétales, géologiques, rencontres humaines et sociales avec ceux qui habitent, avec ceux qui bâtissent, avec ceux qui conçoivent, avec ceux qui rêvent.

7e édition de ce festival porté par la Maison de l’architecture de Normandie le Forum, pour découvrir l’architecture autrement, autour de visites, de parcours, d’installations… permettant de vivre des expériences immersives. Zigzag festival d’architecture et des arts de l’espace, est une invitation à découvrir, comprendre et participer aux transformations de la vallée bordant le fleuve, l’axe Seine.

Zigzag propose une approche sensible des espaces naturels ou bâtis en mettant l’humain au cœur de ses questionnements. Laissez-vous surprendre ! Une invitation à faire un pas de côté, à se décaler pour mieux regarder. .

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 03 40 31 contact@man-leforum.fr

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English : Festival Zigzag 2026

L’événement Festival Zigzag 2026 Le Havre a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie