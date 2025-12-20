Festivale Tulle remet le son Concerts Tulle
Festivale Tulle remet le son Concerts Tulle samedi 27 juin 2026.
Tulle
Festivale Tulle remet le son Concerts
Place Gambetta Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
18 h 00 Discobole 18 h 30 Minute Papillon 19 h 15 Scène ouverte + Bohdi .
Place Gambetta Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00 tulleremetleson@ville-tulle.fr
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English : Festivale Tulle remet le son Concerts
L’événement Festivale Tulle remet le son Concerts Tulle a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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