Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festivale Tulle remet le son Concerts Tulle

Festivale Tulle remet le son Concerts Tulle

Festivale Tulle remet le son Concerts Tulle samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place Gambetta

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Tulle

Festivale Tulle remet le son Concerts

Place Gambetta Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

18 h 00 Discobole 18 h 30 Minute Papillon 19 h 15 Scène ouverte + Bohdi   .

Place Gambetta Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00  tulleremetleson@ville-tulle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festivale Tulle remet le son Concerts

L’événement Festivale Tulle remet le son Concerts Tulle a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

À voir aussi à Tulle (Corrèze)