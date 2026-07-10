FestivalJazzSurSeine2026 MAGIC MALIK ORCHESTRA Le Baiser Salé Paris

Informations pratiques

Flûtiste virtuose, compositeur audacieux et improvisateur hors pair, Malik Mezzadri a collaboré avec des artistes majeurs tels que St Germain ou Steve Coleman, développant au fil des années un langage musical unique, à la croisée du jazz, des musiques du monde, des rythmes urbains et de la création contemporaine.

Pour cette soirée, il s’entoure de trois complices de choix : Romain Clerc-Renaud aux claviers, figure de la scène jazz et improvisée parisienne ; Jean-Luc Lehr à la basse, fidèle compagnon de route et passionné de rythmes venus d’ailleurs ; et Maxime Zampieri à la batterie, formé à Bruxelles et rodé sur les scènes de Tokyo, New York et Montreux.

Un groupe culte, des musiciens au sommet, et cette promesse que la virtuosité ne sera jamais au détriment de la surprise

Figure incontournable du jazz français, Magic Malik s’est imposé comme l’un des musiciens les plus créatifs et singuliers de sa génération.

Le vendredi 23 octobre 2026

de 21h00 à 23h00

Le vendredi 23 octobre 2026

de 19h00 à 20h30

payant Tarif sur place : 33 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 23 EUR

Tarif Web : 28 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-24T00:00:00+02:00

fin : 2026-10-24T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-23T19:00:00+02:00_2026-10-23T20:30:00+02:00;2026-10-23T21:00:00+02:00_2026-10-23T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/



Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire

