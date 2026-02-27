Festivals Barsbars Mr Gerry’s Blues Band Restaurant L’Odyssée Bairon et ses environs

Festivals Barsbars Mr Gerry’s Blues Band

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Mr Gerry’s Blues Band est avant tout une affaire de famille qui s’est agrandie au fil du temps. Gerry, le lead guitare, bluesman Canadien installé dans les Ardennes depuis 1973, est accompagné de son fils Sébastien à la guitare, de sa fille Sophie au chant, Doudou à la basse, François à la guitare rythmique et Karim à la batterie et chant. C’est aussi le plaisir de partager les grands standards du Blues, du Rock et parfois même du Reggae . Buvette et restauration sur place Repas sur réservation conseillée

Restaurant L'Odyssée 2 grande rue Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est

Mr Gerry’s Blues Band is first and foremost a family affair that has grown over the years. Gerry, the lead guitarist, a Canadian bluesman who has lived in the Ardennes since 1973, is accompanied by his son Sébastien on guitar, his daughter Sophie on vocals, Doudou on bass, François on rhythm guitar and Karim on drums and vocals. It’s also a pleasure to share the great standards of Blues, Rock and sometimes even Reggae. Refreshments and catering on site. Reservations recommended

