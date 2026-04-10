Balade Sonore Bairon et ses environs
Balade Sonore Bairon et ses environs vendredi 3 juillet 2026.
Bairon et ses environs
Balade Sonore
Bairon et ses environs Ardennes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Participation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Barbara Cornevin vous propose un rendez-vous pour une balade détente.Un goûter est fourni dans la participation
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Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est +33 6 42 70 54 88
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English :
Barbara Cornevin invites you to join her for a relaxing stroll
L’événement Balade Sonore Bairon et ses environs a été mis à jour le 2026-04-13 par Ardennes Tourisme