Bairon et ses environs

Balade Sonore

Bairon et ses environs Ardennes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Participation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Barbara Cornevin vous propose un rendez-vous pour une balade détente.Un goûter est fourni dans la participation

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Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est +33 6 42 70 54 88

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English :

Barbara Cornevin invites you to join her for a relaxing stroll

L’événement Balade Sonore Bairon et ses environs a été mis à jour le 2026-04-13 par Ardennes Tourisme