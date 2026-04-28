Bairon et ses environs

Ciné plein-air dans les Ardennes Courts sur le lac ! #1

Lac de Bairon Bairon et ses environs Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Programme de courts métrages proposés par La Pellicule Ensorcelée et le Conseil départemental sur la plage verte. Humour, émotion et vacances : les films ont été choisis pour faire plaisir à toute la famille . Gratuit

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Lac de Bairon Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est

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English :

A program of short films presented by La Pellicule Ensorcelée and the Conseil départemental on the green beach. Humor, emotion and vacations: the films have been chosen to please the whole family. Free

L’événement Ciné plein-air dans les Ardennes Courts sur le lac ! #1 Bairon et ses environs a été mis à jour le 2026-04-28 par Ardennes Tourisme