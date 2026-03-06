Sortie nature le Vieil-étang de Bairon Bairon et ses environs

Sortie nature le Vieil-étang de Bairon

Parking de la digue de Bairon Bairon et ses environs Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

2026-07-29

Promenade le long du sentier entourant le vieil étang pour découvrir son histoire et sa biodiversité Gratuit

.

Parking de la digue de Bairon Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

English :

Take a walk along the trail around the old pond to discover its history and biodiversity Free

