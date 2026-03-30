Lacs en fête destination Bairon

Lac de Bairon Bairon et ses environs Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Un après-midi placé sous le signe de la découverte ! Animations culturelles, sportives, musicales et gastronomiques.Associations, clubs et comités seront présents pour proposer des animations et des démonstrations sur la plage et au bord du lac. De nombreuses animations jalonneront le parcours de cette fête populaire et sportive ! Au programme pour les loisirs et sports marche nordique, VTT, voile, modélisme, vélo aquatique, escalade, pêche, voile, tir à l’arc, tennis de table …L’événement est gratuit et ouvert à tous. Organisé par le Conseil Départemental des Ardennes et ses partenaires.

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Lac de Bairon Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 97 57

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English :

An afternoon of discovery! Associations, clubs and committees will be on hand to offer entertainment and demonstrations on the beach and lakeside. Numerous events will be staged along the route of this popular and sporting festival! On the program: Nordic walking, mountain biking, sailing, model-building, aquatic cycling, climbing, fishing, sailing, archery, table tennis…The event is free and open to all. Organized by the Conseil Départemental des Ardennes and its partners.

L’événement Lacs en fête destination Bairon Bairon et ses environs a été mis à jour le 2026-03-27 par Ardennes Tourisme