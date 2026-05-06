Bairon et ses environs

Marché de créateurs

Bairon et ses environs Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Marché au Camping de l’Orée de Bairon. Rencontrez des producteurs locaux et profitez d’un marché convivial favorisant les circuits courts et les savoir-faire artisanaux ! • Gônelle à suc • Les gourmandises faites maison • Les bougies de mamoune Christelle Grattard (tableaux fleurs séchées) • Little Eole (textile enfant) • Angéline art’s (illustratrice) • Atelier 73 (macramé en déco) • Steel Ard’design (objets en métal) • Brigitte tricotcrochetpassion • Décogravures (gravures sur verre) • Mart-in’ création bijoux. Org. Camping L’Orée de Bairon et les P’tites Bulles de Créateurs

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Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est christelledestoopcyrilmeresse@outlook.fr

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English :

Market at Camping de l’Orée de Bairon. Meet local producers and enjoy a friendly market promoting short circuits and artisan know-how! ? Gônelle à suc ? Home-made delicacies ? Les bougies de mamoune Christelle Grattard (dried flower paintings) ? Little Eole (children’s textiles) ? Angéline art?s (illustrator) ? Atelier 73 (decorative macramé) ? Steel Ard?design (metal objects) ? Brigitte tricotcrochetpassion ? Décogravures (glass engraving) ? Mart-in? jewelry design. Org. Camping L?Orée de Bairon and P?tites Bulles de Créateurs

L’événement Marché de créateurs Bairon et ses environs a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme