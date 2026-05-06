Marché de créateurs Bairon et ses environs
Marché de créateurs Bairon et ses environs dimanche 14 juin 2026.
Bairon et ses environs
Marché de créateurs
Bairon et ses environs Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Marché au Camping de l’Orée de Bairon. Rencontrez des producteurs locaux et profitez d’un marché convivial favorisant les circuits courts et les savoir-faire artisanaux ! • Gônelle à suc • Les gourmandises faites maison • Les bougies de mamoune Christelle Grattard (tableaux fleurs séchées) • Little Eole (textile enfant) • Angéline art’s (illustratrice) • Atelier 73 (macramé en déco) • Steel Ard’design (objets en métal) • Brigitte tricotcrochetpassion • Décogravures (gravures sur verre) • Mart-in’ création bijoux. Org. Camping L’Orée de Bairon et les P’tites Bulles de Créateurs
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Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est christelledestoopcyrilmeresse@outlook.fr
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English :
Market at Camping de l’Orée de Bairon. Meet local producers and enjoy a friendly market promoting short circuits and artisan know-how! ? Gônelle à suc ? Home-made delicacies ? Les bougies de mamoune Christelle Grattard (dried flower paintings) ? Little Eole (children’s textiles) ? Angéline art?s (illustrator) ? Atelier 73 (decorative macramé) ? Steel Ard?design (metal objects) ? Brigitte tricotcrochetpassion ? Décogravures (glass engraving) ? Mart-in? jewelry design. Org. Camping L?Orée de Bairon and P?tites Bulles de Créateurs
L’événement Marché de créateurs Bairon et ses environs a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme
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