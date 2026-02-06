Triathlon Bairon et ses environs

Triathlon

Lac de Bairon Bairon et ses environs Ardennes

NOUVEAU TRIATHLON DANS LES ARDENNES ! Le lac de Bairon devient terrain de légende pour un triathlon aux formats S (10h) et M (14h).Entre eau, forêt et sangliers, viens écrire ta propre épopée sportive !Les inscriptions sont ouvertes (nombre de places limité) Le parcours, les infos pratiques et les surprises RSAT arrivent très bientôt ! Cet événement fait partie des étapes de la Grande Traversée de l’Argonne (GTA)

Lac de Bairon Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est

English :

NEW TRIATHLON IN THE ARDENNES! Lac de Bairon becomes the stuff of legend for a triathlon in S (10am) and M (2pm) formats.Between water, forest and wild boar, come and write your own sporting epic! Registration is open (number of places limited) The course, practical info and RSAT surprises are coming very soon! This event is one of the stages of the Grande Traversée de l’Argonne (GTA)

