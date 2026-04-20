Bassan

FESTI’VERTE

espace pinède Bassan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Pour clôturer la 6ᵉ édition de la Semaine Verte, venez partager un moment convivial en famille, ou entre amis autour d’un repas champêtre et profitez d’animations variées.

À l’occasion du dernier jour de la 6ᵉ édition de la Semaine Verte, petits et grands sont invités à partager un moment convivial autour d’un repas champêtre Entre Terre et Mer .

Au programme animations, jeux gonflables, ateliers pour enfants, escape game, pétanque et bien d’autres activités pour toute la famille. De quoi s’amuser et se détendre, tout en profitant de la nature ! Inscription en mairie. .

espace pinède Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 36 10 67 contact@bassan.fr

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English :

To close the 6? edition of Green Week, come and share a convivial moment with family and friends over a country-style meal and enjoy a variety of activities.

L’événement FESTI’VERTE Bassan a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34