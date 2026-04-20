FESTI’VERTE Bassan
FESTI’VERTE Bassan samedi 23 mai 2026.
Bassan
FESTI’VERTE
espace pinède Bassan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Pour clôturer la 6ᵉ édition de la Semaine Verte, venez partager un moment convivial en famille, ou entre amis autour d’un repas champêtre et profitez d’animations variées.
À l’occasion du dernier jour de la 6ᵉ édition de la Semaine Verte, petits et grands sont invités à partager un moment convivial autour d’un repas champêtre Entre Terre et Mer .
Au programme animations, jeux gonflables, ateliers pour enfants, escape game, pétanque et bien d’autres activités pour toute la famille. De quoi s’amuser et se détendre, tout en profitant de la nature ! Inscription en mairie. .
espace pinède Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 36 10 67 contact@bassan.fr
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English :
To close the 6? edition of Green Week, come and share a convivial moment with family and friends over a country-style meal and enjoy a variety of activities.
L’événement FESTI’VERTE Bassan a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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