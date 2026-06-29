Festives des Amis du Vieux Lourdes Jardin des Tilleuls Lourdes dimanche 26 juillet 2026.

Lourdes

Festives des Amis du Vieux Lourdes

Jardin des Tilleuls Avenue Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 07:30:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Le dimanche 26 juillet 2026, les Amis du Vieux Lourdes organisent leurs traditionnelles festives autour du Palais des Congrès et du kiosque du Jardin des Tilleuls.

Au programme de cette journée

– 7h30 Début du vide-greniers

– 10h30 Messe au kiosque

– 12h Repas autour d’une paëlla

– 15h30 19h: animations

Pour le vide-greniers , la réservation d’un emplacement se fait uniquement par téléphone au 06.27.10.06.00 à partir du 30 juin dans la limite des places disponibles.

Le site fermera à 19 heures.

Entrée libre et gratuite.

.

Jardin des Tilleuls Avenue Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 27 10 06 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Sunday, July 26, 2026, the Friends of Old Lourdes will host their traditional festivities around the Palais des Congrès and the bandstand in the Jardin des Tilleuls.

The day’s schedule includes:

– 7:30 a.m.: Start of the yard sale

– 10:30 a.m.: Mass at the bandstand

– 12:00 p.m.: Lunch featuring paella

– 3:30 p.m. 7:00 p.m.: Entertainment

For the garage sale, reservations for a spot can only be made by phone at 06.27.10.06.00 starting June 30, subject to availability.

The event will close at 7:00 p.m.

Admission is free.

L’événement Festives des Amis du Vieux Lourdes Lourdes a été mis à jour le 2026-06-22 par OT de Lourdes|CDT65