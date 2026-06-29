Festives des Amis du Vieux Lourdes Jardin des Tilleuls Lourdes
Festives des Amis du Vieux Lourdes Jardin des Tilleuls Lourdes dimanche 26 juillet 2026.
Lourdes
Festives des Amis du Vieux Lourdes
Jardin des Tilleuls Avenue Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 07:30:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Le dimanche 26 juillet 2026, les Amis du Vieux Lourdes organisent leurs traditionnelles festives autour du Palais des Congrès et du kiosque du Jardin des Tilleuls.
Au programme de cette journée
– 7h30 Début du vide-greniers
– 10h30 Messe au kiosque
– 12h Repas autour d’une paëlla
– 15h30 19h: animations
Pour le vide-greniers , la réservation d’un emplacement se fait uniquement par téléphone au 06.27.10.06.00 à partir du 30 juin dans la limite des places disponibles.
Le site fermera à 19 heures.
Entrée libre et gratuite.
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Jardin des Tilleuls Avenue Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 27 10 06 00
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English :
On Sunday, July 26, 2026, the Friends of Old Lourdes will host their traditional festivities around the Palais des Congrès and the bandstand in the Jardin des Tilleuls.
The day’s schedule includes:
– 7:30 a.m.: Start of the yard sale
– 10:30 a.m.: Mass at the bandstand
– 12:00 p.m.: Lunch featuring paella
– 3:30 p.m. 7:00 p.m.: Entertainment
For the garage sale, reservations for a spot can only be made by phone at 06.27.10.06.00 starting June 30, subject to availability.
The event will close at 7:00 p.m.
Admission is free.
L’événement Festives des Amis du Vieux Lourdes Lourdes a été mis à jour le 2026-06-22 par OT de Lourdes|CDT65
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