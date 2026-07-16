Festiv’été Concert et fest noz Alfred et le Bagad de Ploërmel Place Alain de Rohan Josselin
mercredi 19 août 2026 · Place Alain de Rohan · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Festiv’été Concert et fest noz Alfred et le Bagad de Ploërmel
Place Alain de Rohan Mairie de Josselin Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 21:00:00
fin : 2026-08-19 23:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Le Bagad de Ploërmel vous invite à un concert-spectacle inédit en plein air !
Cette année, la tradition bretonne se mêle à une aventure pleine de surprises avec l’arrivée d’un invité pas comme les autres Alfred, une marionnette bleue venue d’un autre monde. Fasciné par les sons des bombardes, des cornemuses et des percussions, il part à la découverte de la culture musicale bretonne, guidé par les musiciens du Bagad.
Au fil de cette rencontre, petits et grands embarquent pour un voyage sonore et visuel à travers la Bretagne d’hier et d’aujourd’hui. Musiques, chants, histoires et émotions se succèdent dans un spectacle vivant, interactif et accessible à toute la famille.
La soirée se poursuivra par un fest-noz, l’occasion de se retrouver sur la piste de danse et de célébrer ensemble le dernier rendez-vous des Festiv’été ! Dès 21h. .
Place Alain de Rohan Mairie de Josselin Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 99 87 48 25
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English :
L’événement Festiv’été Concert et fest noz Alfred et le Bagad de Ploërmel Josselin a été mis à jour le 2026-07-16 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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