Festiv’été Concert et fest noz Alfred et le Bagad de Ploërmel Place Alain de Rohan Josselin

Informations pratiques

Josselin

Festiv’été Concert et fest noz Alfred et le Bagad de Ploërmel

Place Alain de Rohan Mairie de Josselin Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 21:00:00

fin : 2026-08-19 23:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Le Bagad de Ploërmel vous invite à un concert-spectacle inédit en plein air !

Cette année, la tradition bretonne se mêle à une aventure pleine de surprises avec l’arrivée d’un invité pas comme les autres Alfred, une marionnette bleue venue d’un autre monde. Fasciné par les sons des bombardes, des cornemuses et des percussions, il part à la découverte de la culture musicale bretonne, guidé par les musiciens du Bagad.

Au fil de cette rencontre, petits et grands embarquent pour un voyage sonore et visuel à travers la Bretagne d’hier et d’aujourd’hui. Musiques, chants, histoires et émotions se succèdent dans un spectacle vivant, interactif et accessible à toute la famille.

La soirée se poursuivra par un fest-noz, l’occasion de se retrouver sur la piste de danse et de célébrer ensemble le dernier rendez-vous des Festiv’été ! Dès 21h. .

Place Alain de Rohan Mairie de Josselin Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 99 87 48 25

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L’événement Festiv’été Concert et fest noz Alfred et le Bagad de Ploërmel Josselin a été mis à jour le 2026-07-16 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande