Saumur

Festivini 7 soirs d’été 7 AOC #Saumur Blanc #Coteaux de Saumur

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27 20:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Les vins de Saumur renouvellent cet été leur proposition culturelle dans le cadre du festival Festivini 7 soirs d’été 7 AOC, en rooftop sur le toit du Dôme.

Chaque été, le Saumurois s’anime de soirées magiques où les saveurs se mêlent à la beauté des paysages. En effet, les jeudis soir d’été sont désormais dédiés à la découverte des 7 appellations qui font la renommée de cette région emblématique.

Une invitation à un voyage gustatif inoubliable au cœur des vignobles les plus prestigieux. C’est dans un cadre enchanteur que se déroulent les soirées, Le Dôme de Saumur offre la proximité avec la Loire tout en ayant un œil sur le somptueux château. C’est également l’occasion de rencontrer des vignerons passionnés, de découvrir leurs histoires et leurs secrets de fabrication. Échangez avec eux dans une atmosphère conviviale et authentique, où la passion du vin se partage dans la bonne humeur.

Ce jeudi 27 août, retrouvez la soirée de dégustation AOC Saumur Blanc et AOC Coteaux de Saumur.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 27 août 2026 de 18h à 20h. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 16 40 contact@festivini.com

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English :

Saumur wines are renewing their cultural program this summer as part of the Festivini festival: 7 soirs d’été 7 AOC, on the rooftop of the Dôme.

L’événement Festivini 7 soirs d’été 7 AOC #Saumur Blanc #Coteaux de Saumur Saumur a été mis à jour le 2026-04-07 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME