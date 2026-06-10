Charleville-Mézières

Festivités de la fête nationale

Place de l’hôtel de ville Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

La Ville de Charleville-Mézières s’apprête à vibrer au rythme de la Fête nationale. La place de l’Hôtel de ville deviendra le coeur battant des célébrations, entre ferveur populaire et protocole républicain. Le coup d’envoi sera donné lundi 13 juillet 2026 dès 20 h avec le traditionnel bal populaire. Le temps fort de la soirée débutera à 21 h avec la distribution des lampions par les élus jeunes et adultes, prélude à une retraite aux flambeaux musicale d’environ un kilomètre à travers les rues de Mézières. Après l’émerveillement du feu d’artifice programmé vers 22 h 45, les danseurs pourront prolonger la fête jusqu’à minuit. Festivités de la fête nationale 2026

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Place de l’hôtel de ville Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 40

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English :

The city of Charleville-Mézières is set to vibrate to the rhythm of the Fête nationale. The Place de l?Hôtel de Ville will become the beating heart of the celebrations, with its blend of popular fervor and republican protocol. The event kicks off on Monday July 13, 2026 at 8pm with the traditional bal populaire. The highlight of the evening begins at 9 p.m. with the distribution of lanterns by elected representatives, both young and old, before a musical torchlight procession of around one kilometer through the streets of Mézières. After the fireworks display, scheduled for around 10:45 p.m., dancers can keep the party going until midnight. National Day 2026 festivities

L’événement Festivités de la fête nationale Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-06-10 par Ardennes Tourisme