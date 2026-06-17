Bal des sapeurs-pompiers Charleville-Mézières
Bal des sapeurs-pompiers Charleville-Mézières lundi 13 juillet 2026.
Charleville-Mézières
Bal des sapeurs-pompiers
Parc des expositions Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Entrée avec une consommation offerte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Après 7 années d’absence, nous revoilà avec notre bal !!! Les Sapeurs-pompiers de Charleville-Mézières sont heureux de vous convier à cette soirée riche en évènements…3 offres de restauration sur place pizzas, planche apéritives, barbecue, huitres et crevettes. Animation musicale de 19h00 à 05h00 par Garage Events…ambiance paillote..
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Parc des expositions Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
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English :
After a 7-year hiatus, we’re back with our dance!!! The Charleville-Mézières Fire Department is pleased to invite you to this event-filled evening…Three food options available on-site: pizzas, appetizer platters, barbecue, oysters, and shrimp. Live music from 7:00 PM to 5:00 AM by Garage Events… beach hut atmosphere…
L’événement Bal des sapeurs-pompiers Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme
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