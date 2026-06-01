Camp d’été Basket – L’Etoile, Guiguette Arena, Charleville-Mézières
Camp d’été Basket – L’Etoile, Guiguette Arena, Charleville-Mézières lundi 6 juillet 2026.
Camp d’été Basket – L’Etoile 6 – 10 juillet Guiguette Arena Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T09:00:00+02:00 – 2026-07-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T09:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00
Camp avec hébergement à Neufchateau
Guiguette Arena Rue de la vieille Meuse 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
Basket
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