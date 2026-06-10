Charleville-Mézières

Cabaret en jardin

Le Forum Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

En clôture du Mois des fiertés, le Cabaret en jardin s’installe le samedi 4 juillet 2026 de 17 h à 23 h dans le jardin du Forum pour la 4e année consécutive ! Les associations Ard’n’Pride et Karlsstadt vous ont concocté une programmation avec des artistes d’ici et d’ailleurs : drag, clown, marionnette, scène libre locale, DJ set et de quoi vous restaurer.

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Le Forum Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est contact@ardnpride.com

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English :

To round off Pride Month, Cabaret en Jardin will be taking place on Saturday, July 4, 2026 from 5pm to 11pm in the Forum garden for the 4th year running! The Ard?n?Pride and Karlsstadt associations have put together a program featuring artists from near and far: drag, clowning, puppetry, a local free scene, a DJ set and plenty of food and drink.

L’événement Cabaret en jardin Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-06-10 par Ardennes Tourisme