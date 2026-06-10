Charleville-Mézières

Atelier BD autour de l’exposition Voleur de feu

Maison des Ailleurs Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-23

La maison des Ailleurs accueille à partir du 3 juillet 2026 Voleur de feu, une exposition, en partenariat avec le Cabaret Vert et les éditions Futuropolis, consacrée à la bande dessinée de Damien Cuvillier. Cette exposition met en dialogue les collections du musée avec des extraits de l’ouvrage, tout en explorant les différentes étapes de création d’une BD. Des ateliers seront proposés par l’auteur le samedi 4 juillet 2026 et le dimanche 23 août 2026 à 14 h 30.

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Maison des Ailleurs Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 70

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English :

From July 3, 2026, Maison des Ailleurs welcomes Voleur de feu, an exhibition in partnership with Cabaret Vert and Futuropolis, devoted to Damien Cuvillier?s comic strip. The exhibition combines the museum?s collections with excerpts from the book, exploring the various stages in the creation of a comic strip. Workshops will be offered by the author on Saturday, July 4, 2026 and Sunday, August 23, 2026 at 2:30 pm.

L’événement Atelier BD autour de l’exposition Voleur de feu Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-06-10 par Ardennes Tourisme