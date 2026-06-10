45 ans du Tropic Carolo Combo Charleville-Mézières

Charleville-Mézières

45 ans du Tropic Carolo Combo

Centre ville et Ile du Vieux Moulin Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Fondée en 1981 par Jean-Pierre Vercella-Danna et Yannick Honnet, deux amis fous de musique, l’association musicale Tropic carolo combo fêtera ses 45 ans les 4 et 5 juillet 2026.Engagée musicalement et fidèle à la cité de Gonzague depuis toujours, l’association proposera un week-end convivial et festif au rythme des percussions et de la batucada (genre musical caractérisé par des percussions traditionnelles brésiliennes). Déambulations et concerts Le samedi 4 juillet 2026 après-midi, de la statue de Gonzague à l’île du Vieux Moulin en passant par la place Ducale, les troupes Ô Maracujà, Batuc’ados et Tropic carolo combo feront vibrer les pavés de la ville. Tout au long du week-end, le village Tropic avec sa buvette et ses petites restaurations prendra vie au coeur de l’île du Vieux Moulin avec une soirée musicale le samedi, animée par le groupe Ens’ Batucada et d’autres surprises. Le dimanche 5 juillet 2026, les groupes Swing Shady et Bacadam Belgicà prendront le relais pour faire danser le public et clôturer ce week-end anniversaire.

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Centre ville et Ile du Vieux Moulin Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est tccbatucada08@laposte.net

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English :

Founded in 1981 by two music-mad friends, Jean-Pierre Vercella-Danna and Yannick Honnet, the Tropic carolo combo musical association will be celebrating its 45th anniversary on July 4 and 5, 2026. Musically committed and loyal to the city of Gonzague from the outset, the association will be offering a convivial and festive weekend to the rhythm of percussion and batucada (a musical genre characterized by traditional Brazilian percussion). On Saturday afternoon, July 4, 2026, from the statue of Gonzague to the Ile du Vieux Moulin, via the Place Ducale, the Ô Maracujà, Batuc?ados and Tropic carolo combo troupes will rock the cobblestones of the town. Throughout the weekend, the Tropic village , with its refreshment stalls and small eateries, will come alive in the heart of the Ile du Vieux Moulin, with a musical evening on Saturday, hosted by the group Ens? Batucada and other surprises. On Sunday, July 5, 2026, the Swing Shady and Bacadam Belgicà bands will take over to get the crowd dancing and bring the anniversary weekend to a close.

L’événement 45 ans du Tropic Carolo Combo Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-06-10 par Ardennes Tourisme