Exposition Voleur de feu Charleville-Mézières

Charleville-Mézières

Exposition Voleur de feu

Maison des Ailleurs Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2027-01-10

Date(s) :

2026-07-03

À travers un dialogue entre les collections du musée et les planches originales de la bande dessinée, l’exposition plonge les visiteurs dans l’enfance et la jeunesse du poète à Charleville. Manuscrits originaux, photographies anciennes et portraits de la famille Rimbaud viennent éclairer le travail de recherches mené par l’artiste.Des prêts de La Piscine Musée d’art et d’industrie André Diligent, du Musée de l’Histoire vivante de Montreuil et de la Bibliothèque Jacques Doucet complètent les collections présentées. Ces œuvres permettent d’explorer les influences graphiques et artistiques à l’origine de l’univers visuel de cette bande dessinée.L’exposition dévoile également les différentes étapes de fabrication d’une bande dessinée des premières esquisses jusqu’aux dessins finaux. Les visiteurs découvrent le regard et la méthode de travail de Damien Cuvillier à travers des croquis, recherches graphiques et dessins originaux.

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Maison des Ailleurs Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 70

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English :

Through a dialogue between the museum?s collections and the original comic strips, the exhibition plunges visitors into the poet?s childhood and youth in Charleville. Original manuscripts, old photographs and Rimbaud family portraits shed light on the artist?s research work.Loans from La Piscine? Musée d?art et d?industrie André Diligent, the Musée de l?Histoire vivante de Montreuil and the Bibliothèque Jacques Doucet complete the collections presented. The exhibition also reveals the different stages in the making of a comic strip, from the first sketches to the final drawings. Visitors discover Damien Cuvillier?s vision and working methods through sketches, graphic research and original drawings.

L’événement Exposition Voleur de feu Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-06-10 par Ardennes Tourisme