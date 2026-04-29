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Festivités du 13 juillet La Porte du Der

Festivités du 13 juillet La Porte du Der lundi 13 juillet 2026.

Adresse
Stade Raymond Oudin
Ville
52220 La Porte du Der
Département
Haute-Marne
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Tarif

La Porte du Der

Festivités du 13 juillet

Stade Raymond Oudin La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Tout public
Concerts et spectacle pyrotechnique: 1er partie: Christopher Muel et Adeline Paris et leurs danseuses, 2ième partie: Flying on my Own Tribute Céline Dion. Buvette et restauration sur place. Entrée Gratuite   .

Stade Raymond Oudin La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 22 62 

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English :

L’événement Festivités du 13 juillet La Porte du Der a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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