Festivités du 13 juillet La Porte du Der lundi 13 juillet 2026.

La Porte du Der

Festivités du 13 juillet

Stade Raymond Oudin La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Tout public

Concerts et spectacle pyrotechnique: 1er partie: Christopher Muel et Adeline Paris et leurs danseuses, 2ième partie: Flying on my Own Tribute Céline Dion. Buvette et restauration sur place. Entrée Gratuite .

Stade Raymond Oudin La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 22 62

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English :

L’événement Festivités du 13 juillet La Porte du Der a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne