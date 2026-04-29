Festivités du 13 juillet La Porte du Der
Festivités du 13 juillet La Porte du Der lundi 13 juillet 2026.
La Porte du Der
Festivités du 13 juillet
Stade Raymond Oudin La Porte du Der Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Tout public
Concerts et spectacle pyrotechnique: 1er partie: Christopher Muel et Adeline Paris et leurs danseuses, 2ième partie: Flying on my Own Tribute Céline Dion. Buvette et restauration sur place. Entrée Gratuite .
Stade Raymond Oudin La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 22 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festivités du 13 juillet La Porte du Der a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à La Porte du Der (Haute-Marne)
- Escapades Sur les traces de la Fonte d’Art Giffaumont-Champaubert 1 juillet 2026
- La Nuit des Eglises La Porte du Der 4 juillet 2026
- Courses hippiques (Tout trop) La Porte du Der 5 juillet 2026
- Partir en Livre La Porte du Der 9 juillet 2026
- Portes ouvertes de la Brasserie Artisanale du Der La Porte du Der 11 juillet 2026