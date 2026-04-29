La Nuit des Eglises La Porte du Der
La Nuit des Eglises La Porte du Der samedi 4 juillet 2026.
La Porte du Der
La Nuit des Eglises
Abbatiale de Montier-en-Der La Porte du Der Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Tout public
A l’occasion de la Nuit des Eglises, venez profiter de l’Abbatiale de Montier-en-Der ! Visites, musiques et louanges seront au rendez-vous.
Rendez vous à 20h le 4 juillet à l’Abbatiale de Montier-en-Der .
Abbatiale de Montier-en-Der La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 22 62
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English :
L’événement La Nuit des Eglises La Porte du Der a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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