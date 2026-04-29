La Nuit des Eglises La Porte du Der samedi 4 juillet 2026.

La Porte du Der

La Nuit des Eglises

Abbatiale de Montier-en-Der La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Tout public

A l’occasion de la Nuit des Eglises, venez profiter de l’Abbatiale de Montier-en-Der ! Visites, musiques et louanges seront au rendez-vous.

Rendez vous à 20h le 4 juillet à l’Abbatiale de Montier-en-Der .

Abbatiale de Montier-en-Der La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 22 62

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English :

L’événement La Nuit des Eglises La Porte du Der a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne