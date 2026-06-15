Wasselonne

Festivités du 13 juillet

7 Place du Général Leclerc Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Lundi 13 juillet 2026 La Municipalité de Wasselonne convie la population et les touristes aux festivités de la Fête Nationale qui se dérouleront lundi 13 juillet au soir.

18h00 Sonnerie des cloches.

19h30 Allocution du Maire. La Marseillaise. Défilé des Sapeurs-Pompiers et de leur matériel roulant. Aubade donnée par la Musique Municipale Muzike.

A partir de 20h Soirée dansante à l’Espace Municipal Saint-Laurent. Buvette, petite restauration.

A 23h00, grand feu d’artifice tiré depuis la NACHTWEID .

Aucune cérémonie n’aura lieu le 14 Juillet. A cette occasion, la population est invitée à pavoiser les immeubles.

Contact Mairie de Wasselonne 03 88 59 12 12 ou mairie.accueil@wasselonne.org .

7 Place du Général Leclerc Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 12 mairie.accueil@wasselonne.net

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English :

L’événement Festivités du 13 juillet Wasselonne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble