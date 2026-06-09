Festivités du 14 juillet Dans la ville Bagnères-de-Bigorre mardi 14 juillet 2026.

Bagnères-de-Bigorre

Festivités du 14 juillet

Dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

11h Cérémonie, Monument aux Morts (place Clémenceau) puis Monument de la Résistance (Place André Fourcade).

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Dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71

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English :

11am: Ceremony, Monument aux Morts (Place Clémenceau) then Monument de la Résistance (Place André Fourcade).

L’événement Festivités du 14 juillet Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65