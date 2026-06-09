Festivités du 14 juillet Dans la ville Bagnères-de-Bigorre
Festivités du 14 juillet Dans la ville Bagnères-de-Bigorre mardi 14 juillet 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Festivités du 14 juillet
Dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
11h Cérémonie, Monument aux Morts (place Clémenceau) puis Monument de la Résistance (Place André Fourcade).
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Dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71
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English :
11am: Ceremony, Monument aux Morts (Place Clémenceau) then Monument de la Résistance (Place André Fourcade).
L’événement Festivités du 14 juillet Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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