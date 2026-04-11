Festivités, feu d’artifice et bal des pompiers Lapalisse
Festivités, feu d’artifice et bal des pompiers Lapalisse lundi 13 juillet 2026.
Lapalisse
Festivités, feu d’artifice et bal des pompiers
Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Festivités et feu d’artifice de la municipalité. Concert de l’Union Musicale et bal des Sapeurs pompiers. Organisés par la municipalité, le Comité des fêtes et Amicale Pompiers de Lapalisse.
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Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 24 59 96
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English : July 14th festivities
Town festivities and fireworks. Union Musicale concert and firemen dance. Organized by the town, Comité des fêtes and Amicale Pompiers of Lapalisse.
L’événement Festivités, feu d’artifice et bal des pompiers Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse