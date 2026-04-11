Lapalisse

Festivités, feu d’artifice et bal des pompiers

Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Festivités et feu d’artifice de la municipalité. Concert de l’Union Musicale et bal des Sapeurs pompiers. Organisés par la municipalité, le Comité des fêtes et Amicale Pompiers de Lapalisse.

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Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 24 59 96

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English : July 14th festivities

Town festivities and fireworks. Union Musicale concert and firemen dance. Organized by the town, Comité des fêtes and Amicale Pompiers of Lapalisse.

L’événement Festivités, feu d’artifice et bal des pompiers Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse