AGENDA · Saint-Clément
Festivités Fontaine d’Azon Saint-Clément
samedi 29 août 2026 · Fontaine d'Azon · Saint-Clément
Informations pratiques
Saint-Clément
Festivités
Fontaine d’Azon Chemin de Sainte-Colombe Saint-Clément Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Au programme
– 19h Concerts
– 22h Feu d’artifice
– 22h30 Concerts
Buvette et restauration sur place. .
Fontaine d’Azon Chemin de Sainte-Colombe Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 16 16
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English : Festivités
L’événement Festivités Saint-Clément a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Sens et Sénonais
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