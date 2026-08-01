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AGENDA · Saint-Clément

Festivités Fontaine d’Azon Saint-Clément

samedi 29 août 2026 · Fontaine d'Azon · Saint-Clément

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Fontaine d'Azon
Adresse
Chemin de Sainte-Colombe
Ville
89100 Saint-Clément
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Clément

Festivités

Fontaine d’Azon Chemin de Sainte-Colombe Saint-Clément Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Au programme
– 19h Concerts
– 22h Feu d’artifice
– 22h30 Concerts
Buvette et restauration sur place.   .

Fontaine d’Azon Chemin de Sainte-Colombe Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 16 16 

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English : Festivités

L’événement Festivités Saint-Clément a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Sens et Sénonais

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