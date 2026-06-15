Fête à Treigneux Treigneux Hauterives
Fête à Treigneux Treigneux Hauterives samedi 4 juillet 2026.
Hauterives
Fête à Treigneux
Treigneux Place derrière l’église Hauterives Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Venez célébrer les 40 ans des Amis de Treigneux ! Le samedi soir, profitez d’un bal gratuit animé par JM’X à partir de 22h. Le dimanche, un repas champêtre à 19h, suivi d’un feu d’artifice et d’un autre bal gratuit pour clôturer les festivités.
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Treigneux Place derrière l’église Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes frogetdaniel@orange.fr
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English :
Come celebrate the 40th anniversary of Les Amis de Treigneux! On Saturday evening, enjoy a free dance hosted by JM’X starting at 10 p.m. On Sunday, a picnic dinner at 7 p.m., followed by fireworks and another free dance to wrap up the festivities.
L’événement Fête à Treigneux Hauterives a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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