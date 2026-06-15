Fête à Treigneux Treigneux Hauterives

Hauterives

Fête à Treigneux

Treigneux Place derrière l’église Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Venez célébrer les 40 ans des Amis de Treigneux ! Le samedi soir, profitez d’un bal gratuit animé par JM’X à partir de 22h. Le dimanche, un repas champêtre à 19h, suivi d’un feu d’artifice et d’un autre bal gratuit pour clôturer les festivités.

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Treigneux Place derrière l’église Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes frogetdaniel@orange.fr

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English :

Come celebrate the 40th anniversary of Les Amis de Treigneux! On Saturday evening, enjoy a free dance hosted by JM’X starting at 10 p.m. On Sunday, a picnic dinner at 7 p.m., followed by fireworks and another free dance to wrap up the festivities.

L’événement Fête à Treigneux Hauterives a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche