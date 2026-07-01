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AGENDA · La Forêt-sur-Sèvre

Fête au village La Forêt-sur-Sèvre

dimanche 26 juillet 2026 · La Forêt-sur-Sèvre

Fête au village La Forêt-sur-Sèvre

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
MONTIGNY
Ville
79380 La Forêt-sur-Sèvre
Département
Deux-Sèvres
Tarif

La Forêt-sur-Sèvre

Fête au village

MONTIGNY La Forêt-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 20:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Le comité des fêtes de Montigny organise sa Fête au village avec son vide-grenier, une randonnée pédestre avec 2 parcours de 6 et 12 kms (6 € par personne), tournoi de fléchettes à partir de 14 h, structures gonflables, apéro-concert et repas ( 18 €/adulte et 8 €/enfant, réservation sur Helloasso).   .

MONTIGNY La Forêt-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 49 05 49  herve.michot@orange.fr

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English : Fête au village

L’événement Fête au village La Forêt-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Bocage Bressuirais

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