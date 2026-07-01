Fête au village La Forêt-sur-Sèvre
dimanche 26 juillet 2026 · La Forêt-sur-Sèvre
Informations pratiques
La Forêt-sur-Sèvre
Fête au village
MONTIGNY La Forêt-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 20:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Le comité des fêtes de Montigny organise sa Fête au village avec son vide-grenier, une randonnée pédestre avec 2 parcours de 6 et 12 kms (6 € par personne), tournoi de fléchettes à partir de 14 h, structures gonflables, apéro-concert et repas ( 18 €/adulte et 8 €/enfant, réservation sur Helloasso). .
MONTIGNY La Forêt-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 49 05 49 herve.michot@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête au village
L’événement Fête au village La Forêt-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Bocage Bressuirais