Informations pratiques

La Forêt-sur-Sèvre

Fête au village

MONTIGNY La Forêt-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 20:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Le comité des fêtes de Montigny organise sa Fête au village avec son vide-grenier, une randonnée pédestre avec 2 parcours de 6 et 12 kms (6 € par personne), tournoi de fléchettes à partir de 14 h, structures gonflables, apéro-concert et repas ( 18 €/adulte et 8 €/enfant, réservation sur Helloasso). .

MONTIGNY La Forêt-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 49 05 49 herve.michot@orange.fr

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English : Fête au village

L’événement Fête au village La Forêt-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Bocage Bressuirais