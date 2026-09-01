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AGENDA · Concarneau

Fête autour du lavoir de kerblaise Concarneau

dimanche 13 septembre 2026 · Concarneau

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Lanriec
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Tarif

Concarneau

Fête autour du lavoir de kerblaise

Lanriec Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 11:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Spectacle, repas, concert
Après-midi musicale avec une scène ouverte et démonstration de lutte bretonne.
Organisé par le comité des fêtes de Lanriec.   .

Lanriec Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 50 83 51 71 

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English :

L’événement Fête autour du lavoir de kerblaise Concarneau a été mis à jour le 2026-08-06 par OTC CCA

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