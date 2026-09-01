Informations pratiques

Concarneau

Fête autour du lavoir de kerblaise

Lanriec Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 11:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Spectacle, repas, concert

Après-midi musicale avec une scène ouverte et démonstration de lutte bretonne.

Organisé par le comité des fêtes de Lanriec. .

Lanriec Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 50 83 51 71

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English :

L’événement Fête autour du lavoir de kerblaise Concarneau a été mis à jour le 2026-08-06 par OTC CCA