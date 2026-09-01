AGENDA · Concarneau
Fête autour du lavoir de kerblaise Concarneau
dimanche 13 septembre 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Fête autour du lavoir de kerblaise
Lanriec Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 11:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Spectacle, repas, concert
Après-midi musicale avec une scène ouverte et démonstration de lutte bretonne.
Organisé par le comité des fêtes de Lanriec. .
Lanriec Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 50 83 51 71
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English :
L’événement Fête autour du lavoir de kerblaise Concarneau a été mis à jour le 2026-08-06 par OTC CCA
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