Fête avec de la musique, Nouveau Studio Théâtre, Nantes

Fête avec de la musique Dimanche 21 juin, 17h00 Nouveau Studio Théâtre Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00

Rendez-vous le dimanche 21 juin à partir de 17h.

Temps joyeux et musical avec au programme :

​· · en continu · ·

Siège-contact des percussions anthropomorphes [Installation curieuse]

Jonathan Poulet, performeur, musicien et artiste plasticien, propose une expérience unique et singulière pour vivre et ressentir les vibrations d’une batterie en action !

Le « Siège-contact des percussions anthropomorphes » est une installation innovante et interactive qui s’apparente à un concert pour une personne ; un massage peu ordinaire pour un moment extra-ordinaire.

· · 19h · ·

ELASTIC SYSTEMS [Concert – Musique ludique et expérimentale]

Avec Arnaud Aubry et Thomas Durand, un duo dynamique qui explore des formes musicales loufoques et techniques. L’un à la batterie et l’autre au clavier (électroniques), ils nous emportent dans des univers innovants aux allures cartoonesques en empruntant des sons au jeu vidéo, au bruitage sonore et à une variété de styles musicaux !

· · Bar et restauration sur place avec le Vélo à Gaufres ! · ·

Cet événement est organisé par l’association du Nouveau Studio Théâtre, en collaboration avec les bénévoles et avec le soutien des Cies qui ‘habitent’ le lieu pour 3 ans. Il se pense en extérieur, dans la cour, un espace que l’on souhaite chaleureux, ouvert sur le quartier.​

Nouveau Studio Théâtre 5 Rue du Ballet, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0251861306 »}, {« type »: « email », « value »: « resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.nouveaustudiotheatre.com/fu00eate-avec-de-la-musique-26 »}]

La batterie à l’honneur ! festivités musique

Nouveau Studio Théâtre