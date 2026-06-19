Fête Belle Epoque yoga au château Bagnoles de l’Orne Normandie samedi 27 juin 2026.

Bagnoles de l’Orne Normandie

Fête Belle Epoque yoga au château

2186 Rue du Gue aux Biches Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 10:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Samedi 27 juin à 9h00 au Le Gué aux Biches La Belle Epoque en Inde Méditation, enseignements et pratique du Yoga avec Padma GRATUIT SUR RESERVATION .

2186 Rue du Gue aux Biches Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@signebocage.fr

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English : Fête Belle Epoque yoga au château

L’événement Fête Belle Epoque yoga au château Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-11 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne