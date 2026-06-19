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Fête Belle Epoque yoga au château Bagnoles de l’Orne Normandie

Fête Belle Epoque yoga au château Bagnoles de l’Orne Normandie samedi 27 juin 2026.

Adresse : 2186 Rue du Gue aux Biches

Ville : 61140 Bagnoles de l'Orne Normandie

Département : Orne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Bagnoles de l’Orne Normandie

Fête Belle Epoque yoga au château

2186 Rue du Gue aux Biches Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 10:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Samedi 27 juin à 9h00 au Le Gué aux Biches La Belle Epoque en Inde Méditation, enseignements et pratique du Yoga avec Padma GRATUIT SUR RESERVATION   .

2186 Rue du Gue aux Biches Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66  tourisme@signebocage.fr

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English : Fête Belle Epoque yoga au château

L’événement Fête Belle Epoque yoga au château Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-11 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne

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