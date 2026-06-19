Fête Belle Epoque yoga au château Bagnoles de l’Orne Normandie
Fête Belle Epoque yoga au château Bagnoles de l’Orne Normandie samedi 27 juin 2026.
Bagnoles de l’Orne Normandie
Fête Belle Epoque yoga au château
2186 Rue du Gue aux Biches Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 10:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Samedi 27 juin à 9h00 au Le Gué aux Biches La Belle Epoque en Inde Méditation, enseignements et pratique du Yoga avec Padma GRATUIT SUR RESERVATION .
2186 Rue du Gue aux Biches Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@signebocage.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête Belle Epoque yoga au château
L’événement Fête Belle Epoque yoga au château Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-11 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
À voir aussi à Bagnoles de l'Orne Normandie (Orne)
- Spectacle Le Jardin Musical fait son show salle de spectacle Bagnoles de l’Orne Normandie 19 juin 2026
- Fête de la Musique Bagnoles de l’Orne Normandie 20 juin 2026
- Concours de peinture journée Peintres dans la rue Bagnoles de l’Orne Normandie 21 juin 2026
- Aurel’i Conception Boutique éphémère Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 22 juin 2026
- Concert d’Orgue, flûte à bec, chant Bagnoles de l’Orne Normandie 24 juin 2026