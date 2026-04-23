Fête ce qu’il te paît ! Saint-Prix

Saint-Prix

Fête ce qu’il te paît !

Place de la mairie Saint-Prix Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

FÊTE CE QU’IL TE PLAÎT !!!

Et si nous nous retrouvions à Saint-Prix pour fêter…

Le printemps ? L’été ? Les circuits courts ? Les fleurs ? L’artisanat ? La nature ? Les rencontres ? Les plantes ? La musique ? Les oiseaux ? La création ? La bonne humeur ? et tout ce qu’il vous plaira ! DRESS CODE de cette joyeuse journée.

Au programme

Marché avec les bons et beaux produits des producteurs et artisans des alentours !

Troc plantes d’intérieur ou d’extérieur, d’ornement ou comestibles…venez troquer vos jeunes pousses, vos boutures ou vos vieilles branches tout au long de la journée !

La Rêv’othèque vient jusqu’à nous avec une des ses supers Cabanes Itinérantes

9h Balade à la découverte des oiseaux durant la matinée avec Loïc Gasser (environ 2,5km) ! Places limitées Réservation gratuite fortement conseillée ! Départ avant le début du marché RDV sur la place de l’église.

14h Balade découverte des plantes sauvages comestibles, suivie d’une dégustation, avec Mathias et Gabrielle –> balade gratuite/assiette dégustation 5€ ! Places limitées Réservation fortement conseillée!

14h30 ou 16h Ateliers création de marionnettes avec des matériaux naturels, proposés par Gwenaël. [Conçu pour des binômes enfant/adulte] Places limitées Réservation gratuite fortement conseillée !

11h et 15h Victor vous ouvre les portes de la Brasserie Le braconnier pour découvrir l’envers du décor

15h30: le groupe Gitché Manito nous fait la joie de venir partager ses morceaux avec nous ! Jazz manouche et chansons swing au rendez-vous !

16h Lectures de contes fantastiques chinois

Un espace photomaton à votre disposition pour repartir avec des souvenirs complètement fleuris ?

Jeux en bois pour petits et grands, made in Saint-Prix

Petite restauration locale & buvette .

Place de la mairie Saint-Prix 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 78 43 02

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English : Fête ce qu’il te paît !

L’événement Fête ce qu’il te paît ! Saint-Prix a été mis à jour le 2026-04-23 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)