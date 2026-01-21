Fête Celte la nuit de Samain Montcornet

Fête Celte la nuit de Samain

Samaín est l’une des plus anciennes fêtes connues. C’est une fête d’origine celtique et qui est apparu en Galice où les habitants s’habillaient de peaux de bêtes et portaient des masques pour éloigner les mauvais esprits. Son importance est telle qu’elle a influencé la création de l’Halloween moderne, l’une des fêtes les plus populaires au monde.

Samaín is one of the oldest known festivals. It has Celtic origins and originated in Galicia, where people dressed in animal skins and wore masks to ward off evil spirits. Its importance is such that it influenced the creation of modern Halloween, one of the world’s most popular celebrations.

