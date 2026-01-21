Soirée Contes aux Flambeaux Voie de la Magdelaine Montcornet

Soirée Contes aux Flambeaux

Voie de la Magdelaine Mont Cornu Montcornet Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Il était une fois au Mont Cornu vendredi 18 septembre de 19h à 22h Réservation Obligatoire au 06 84 28 63 76

.

Voie de la Magdelaine Mont Cornu Montcornet 08090 Ardennes Grand Est +33 6 84 28 63 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Il était une fois au Mont Cornu: Friday, September 18, 7 to 10 p.m. Reservations Required: 06 84 28 63 76

L’événement Soirée Contes aux Flambeaux Montcornet a été mis à jour le 2026-01-20 par Ardennes Tourisme