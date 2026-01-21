Les Fêtes Historiques du Mont Cornu Montcornet

Les Fêtes Historiques du Mont Cornu

Voie de la Magdeleine Montcornet Ardennes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif enfant

Enfant sur place le dimanche

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Lugnasad en Ardenne Les animaux ne sont pas admis sur le site sauf les chiens accompagnateurs Nombreuses compagnies Artisanats, vie de camps, ateliers jeux pour enfants, présentation armements, musique médiévale, Spectacles Défilé costumes, combats, bataille Vikings et Carolingiens, Lancer de bonbons au trébuchet, spectacles de feu et de chevaux

Voie de la Magdeleine Montcornet 08090 Ardennes Grand Est +33 6 84 28 63 76

English :

Lugnasad in the Ardennes Animals are not allowed on the site except for accompanying dogs Numerous companies Crafts, camp life, children’s games workshops, weapons presentation, medieval music, Shows: Costume parade, fights, Viking and Carolingian battles, Trebuchet candy throwing, fire and horse shows

